Es ist da! Sehen Sie sich den jetzt verfügbaren The Super Mario Galaxy Movie Trailer an

Wir wussten dank früherer Leaks und Gerüchte, dass ein Trailer kommen würde, aber Nintendo beruhigte unsere Nerven und gab uns ein festes Datum, auf das wir uns konzentrieren sollten, als es eine eigene Direct über The Super Mario Galaxy Movie enthüllte.

Diese Show ist jetzt gerade zu Ende gegangen und in der Sendung stellte Shigeru Miyamoto den Trailer vor, bevor er Illumination -Chef Chris Meledandri an Bord holte, um einige Details hinzuzufügen, darunter dass der Film "Wochen" davon entfernt ist, fertiggestellt zu werden.

Dann wurde das Rampenlicht an den Trailer selbst übergeben, um uns auf eine kosmische Reise mitzunehmen, auf der Chris Pratt als Mario, Charlie Day als Luigi, Jack Black als Bowser, Anya Taylor-Joy als Princess Peach und Keegan-Michael Key als Toad zurückkehrt.

Der Trailer beginnt damit, dass ein winziger Bowser nach den Ereignissen des ersten Films in einer Miniatur gefangen ist Bowser's Castle, bevor ein Stern in der Mushroom Kingdom Bruchlandung macht und die Bande auf eine Reise durch den Kosmos schickt. Bald lernen wir auch Bowser Jr. kennen, gesprochen von Benny Safdie, und dann sogar noch den immer erstaunlichen Rosalina, gespielt von "Nintendo-Superfan" Brie Larson.

Das größte große Fragezeichen ist immer noch Yoshi, da der berühmte Dinosaurier nie wirklich im Mittelpunkt stand, auch wenn Black laut zu verkünden schien, dass Super Mario Galaxy das beste der Mario-Spiele ist, und ehrlich gesagt, ist es irgendwie schwer, das zu bestreiten, wenn man behauptet, dass dieser Film auf genau diesem Spiel basiert.

Sehen Sie sich den atemberaubenden Trailer unten an, bevor The Super Mario Galaxy Movie am 3. April 2025 in die Kinos kommt. Oh, und bleib heute auf Nintendo Today! dran, denn Miyamoto verspricht auch ein paar weitere Updates, die über die App geteilt werden.