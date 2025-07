Es ist an der Zeit, die Borderlands 4 Ausgabe von Claptrap kennenzulernen

HQ

Am 12. September wird Borderlands 4 veröffentlicht, und es ist klar, dass es jetzt weniger als zwei Monate entfernt ist. Gearbox produziert tonnenweise Videos und Informationen, und jetzt ist es Zeit für die viel geliebten und gehassten (naja, vielleicht am meisten gehassten?) Claptrap wird eingeführt.

Wenn Sie der Meinung sind, dass dies ein Video ist, das am besten mit geringerer Lautstärke abgespielt wird, liegen Sie richtig. Schaut euch an, was Claptrap in Borderlands 4 vorhat, das für PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X und später Switch 2 erscheint.