Es ist an der Zeit, dass wir etwas über den Kampf in Unicorn Overlord lernen

HQ

Es ist eigentlich nur noch eine Woche bis zur Veröffentlichung von Vanillawares strategischem J-RPG Unicorn Overlord, und wir haben in letzter Zeit eine ganze Reihe von Trailern und sogar eine spielbare Demo erhalten (von der euer Fortschritt in die Vollversion gebracht wird). Jetzt bringen die Entwickler die schweren Sachen raus, da sie denken, dass es an der Zeit ist, etwas über die Schlachten dieses Abenteuers zu erfahren.

In einem neuen Trailer bekommen wir einen guten Einblick und eine kurze Einführung in die vielen Systeme, die eine große Tiefe offenbart, die hoffentlich interessant und herausfordernd zu erkunden sein wird. Schaut euch dieses neue Video unten an, und es enthält viel Gameplay.

Unicorn Overlord erscheint am 8. März für PlayStation, Switch und Xbox.