Es ist an der Zeit, dass Crash Bandicoot 4: It's About Time zum Game Pass hinzugefügt wird

HQ

Es scheint, dass Microsoft und Activision Blizzard eine kleine Überraschung für alle Game Pass -Benutzer auf Lager haben. Ohne vorherige Ankündigung sind Werbeanzeigen für Crash Bandicoot 4: It's About Time im Game Pass über Xbox Cloud Gaming aufgetaucht, was Reddit-Benutzer ( mit Fotobeweisen) bemerkt haben.

Wenn du jedoch versuchst, das Spiel zu starten, gelangst du nur auf die Seite Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, was darauf hindeuten könnte, dass die Seite versehentlich gepostet wurde oder dass es nur einen Fehler gab. Angesichts der Tatsache, dass sowohl die N. Sane Trilogy als auch die Spyro Reignited Trilogy für Game Pass verfügbar sind, scheint es logisch, dass Crash Bandicoot 4: It's About Time auch für den Dienst freigegeben wird, so dass wir denken würden, dass es einfach etwas ist, das diesen Dezember vorgestellt und veröffentlicht wird.

Microsoft enthüllt seine Game Pass -Ergänzungen normalerweise Anfang des Monats, und da es jetzt der 2. Dezember ist, ist es an der Zeit, dass Crash Bandicoot 4: It's About Time zu Game Pass hinzugefügt wird.