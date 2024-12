Es ist 35 Jahre her, dass The Simpsons ' erste Folge ausgestrahlt wurde

Es ist kaum zu glauben, aber es ist 35 Jahre her, dass The Simpsons zum ersten Mal unsere Bildschirme mit seiner unvergesslichen Weihnachtsepisode " Simpsons Roasting On An Open Fire " (17. Dezember 1989) beehrte. Was ist noch überraschender? Der Schöpfer Matt Groening verriet kürzlich, wie das ursprüngliche Debüt der Serie fast in Flammen aufging.

Wie Metro berichtet, sprach Groening bei seinem Auftritt auf der New York Comic-Con im Oktober über die Herausforderungen der Anfangszeit. Die Animation für die ursprüngliche erste Episode war so grob, dass das Team nach einer Lösung suchen musste, um den Start zu retten. In letzter Minute beschlossen sie, die Premiere vom Herbst 1989 auf Dezember zu verschieben und auf ein Weihnachtsspecial umzuschalten und die ursprüngliche Episode auf Eis zu legen, bis sie überarbeitet werden konnte.

Die auf Eis gelegte Episode Some Enchanted Evening, in der Bart und Lisa einen gefährlichen Babysitter überlisten, wurde schließlich als Finale der ersten Staffel ausgestrahlt und bot den Fans einen Einblick in den holprigen Start der Serie. Es ist faszinierend, sich vorzustellen, wie The Simpsons hätte ausgehen können, wenn diese ursprüngliche Episode zuerst ausgestrahlt worden wäre. Ein wahrer "Was wäre wenn"-Moment für langjährige Fans.

Spulen wir bis heute vor, und The Simpsons schreibt immer noch Geschichte. Zu Ehren ihres 35-jährigen Jubiläums hat die Serie gerade ihr erstes zweiteiliges Special veröffentlicht, C'Mon All Ye Faithful, das jetzt auf Disney+ gestreamt wird. Die festliche Episode markiert auch das Ende einer Ära, denn es ist die letzte Synchronstimme des langjährigen Darstellers Pamela Hayden, die Milhouse Van Houten jahrzehntelang zum Leben erweckt hat.

Von einem holprigen Start zu einer kulturellen Institution hat The Simpsons den Test der Zeit bestanden. Aber hier ist die eigentliche Frage: Was ist Ihre Lieblingsfolge der Serie?