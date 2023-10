Es herrschte eine "Atmosphäre der Angst" beim The Lord of the Rings: Gollum-Entwickler

HQ

Wir sind ein paar Monate von der absoluten Katastrophe entfernt, die The Lord of the Rings: Gollum war, aber jetzt tauchen neue Details darüber auf, wie schlimm die Dinge bei Daedalic Entertainment waren.

Ein neuer Bericht des deutschen Senders Game Two zeigt, wo alles schief gelaufen ist, einschließlich einer toxischen Arbeitskultur, die die Mitarbeiter dazu drängte, unbezahlte Überstunden zu leisten, und Versuche, die Mitarbeiter unter dem Mindestlohn zu bezahlen. Darüber hinaus gab es auch große Probleme bei der Budgetierung des Spiels. Berichten zufolge arbeitete Daedalic mit rund 15 Millionen Euro, was für eine AAA-Erfahrung nicht viel ist.

CEO Carsten Fichtelmann und COO Stephan Harms wurden als Verantwortliche für die Aufrechterhaltung dieser "Atmosphäre der Angst" ausgemacht. Von den Mitarbeitern wurde auch erwartet, dass sie knirschen, was seit der Gründung des Studios ein Muster ist.

Außerdem gibt es die Entschuldigung, die nach dem Start gepostet wurde, die angeblich von ChatGPT geschrieben wurde und ohne die Zustimmung von Daedelic gepostet wurde. Wenn man das alles zusammennimmt, hört es sich so an, als wäre ein richtiges Chaos eingebrochen, was sich leider in dem Spiel zeigt, das Daedelic angerichtet hat.