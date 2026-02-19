Es heißt töten oder getötet werden bei Apple TVs The Hunt

Man muss Apple TV zugutehalten, dass es an dem Punkt ist, an dem es heute ist. Die Streaming-Plattform erreichte nach nur wenigen Jahren Betrieb einen Punkt, an dem sie jede Woche ein neues Projekt oder eine neue Staffel präsentieren konnte. Für die unmittelbare Zukunft erscheint morgen das nächste Kapitel von The Last Thing He Told Me, und dann folgt nächste Woche die zweite Staffel von Monarch: Legacy of Monsters. Danach kommt etwas etwas anderes, denn die französischsprachige Dramaserie The Hunt startet ab dem 4. März.

Diese Serie ist im Grunde der Inbegriff des Mantras The Hunt oder 'Be Hunted', einer Kill-or-Be-Be-Killed-Serie, die einer Gruppe von Jägern folgt, die sich während einer routinemäßigen Reise ins Fadenkreuz geraten. Und warum? Niemand weiß es. Aber sie haben vor, es herauszufinden, und das alles, während sie den Fängen derjenigen entkommen, die sie tot sehen wollen.

Die Show wird von Benoît Magimel und Mélanie Laurent angeführt, und da das Premierendatum für etwas mehr als zwei Wochen geplant ist, können Sie unten den vollständigen Trailer der Show sowie die offizielle Synopsis sehen.

"Franck (Magimel) und seine langjährigen Freunde verbringen ihre Wochenenden gerne zusammen jagen, aber eines Sonntags stoßen sie auf eine andere Gruppe von Jägern, die sie ohne Erklärung ins Visier nehmen. Als einer aus ihrer Gruppe erschossen wird, schlagen Francks Freunde zurück und werfen einen Angreifer zu Boden. Die vier Freunde entkommen nur knapp und halten das Ereignis geheim. Franck versucht, wie gewohnt zusammen mit seiner Frau Krystel (Laurent) zu seinem Leben zurückzukehren, doch in den nächsten Tagen beginnt er das Gefühl zu haben, dass er und seine Freunde beobachtet oder schlimmer noch, von Jägern verfolgt werden, die nun auf Rache aus sind."