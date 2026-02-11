Es heißt nicht "game over " für GAME... Zumindest nicht in Spanien

HQ

Während GAME UK seine letzten Filialen schließt, schlägt GAME Spain einen anderen Weg ein. Die spanische Abteilung hat sich offiziell von ihrem problematischen britischen Mutterkonzern gelöst und führt nun das Sagen: mit voller Kontrolle, voller Geschwindigkeit und, wie Präsident Manuel Ballesteros es ausdrückt (über Game+): "Diese Unabhängigkeit bedeutet, dass wir Entscheidungen von Spanien aus treffen, für Spanien, mit einer klaren, langfristigen Vision."

Im Gegensatz zu seinem britischen Pendant expandiert GAME Spanien. Mit über 215 Filialen und mehr als 1.000 Mitarbeitern renoviert das Unternehmen bestehende Standorte, eröffnet neue und verbessert das gesamte Einkaufserlebnis.

"Wir verfügen über eine solide Struktur, ein gut etabliertes Netzwerk von Geschäften und ein Team mit umfassendem Geschäftskenntum, was es uns ermöglicht, diese neue Phase mit Stabilität und einem klaren Fahrplan anzugehen", sagt Ballesteros. Für spanische Spieler bedeutet das sehr erfreuliche Nachrichten...

Was ist dein Lieblings-Videospielladen in deinem Land?