Es gibt starke Legend of Zelda-Vibes im Demi and the Fractured Dream Enthüllungstrailer

Während einige vielleicht darauf warten, dass Nintendo einen neuen Legend of Zelda-Titel herausbringt, gibt es viele Entwickler, die an Action-Abenteuerspielen der alten Schule arbeiten, die mit Dungeons und wunderschönen Welten gefüllt sind, die es zu erkunden gilt. Nehmen wir zum Beispiel Demi and the Fractured Dream von Yarn Owl.

Du schlüpfst in die Rolle von Demi, die von einer mysteriösen Stimme aus dem Jenseits zu Abenteuern hingezogen wird. Mit den Kräften der Leere, die dich zufällig auch verflucht, musst du durch Königreiche reisen, um große Bestien zu töten.

Ein bisschen Legend of Zelda, ein bisschen Shadow of the Colossus also. So oder so, es klingt nach einer Menge Spaß, wenn es so beeindruckend sein kann, wie es im Trailer unten aussieht. Demi and the Fractured Dream kann jetzt auf die Wunschliste gesetzt werden und erscheint für Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch und Switch 2 sowie PC über Steam und den Epic Games Store.