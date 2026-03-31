Es gibt Raum für ein neues MMO, das wirklich die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zieht, sagt der NCSoft-Manager

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Wenn wir heutzutage an massiv multiplayer-Online-Spiele oder MMOs denken, denken wir oft an die Klassiker. World of Warcraft, The Elder Scrolls Online, Final Fantasy XIV und einige andere dominieren den Bereich. Doch NC America-CEO Jeonghee Jin glaubt, dass es viel Platz für einen neuen Namen gibt, der aufsteigen und ein weltweites Publikum im Sturm erobert.

Im Gespräch mit Wccftech erklärte Jin ihren Optimismus für die Zukunft der MMOs, in einer Zeit, in der es scheint, als wären die erfolgreichsten Multiplayer-Angebote irgendeine Form von Live-Service-Shootern. "Es gibt eine echte Chance. Was wir sehen, ist ein zyklisches Muster, und ich glaube, wir stehen am unteren Ende dieses Zyklus... Es gibt gute und schwierige Zeiten, und die Welle von Entlassungen, Studioschließungen und abgebrochenen Projekten, die wir erlebt haben, hängt weitgehend mit der Korrektur nach der Pandemie zusammen. Es war eine Zeit mit enormen Investitionen, vielen Experimenten, und nicht genug davon brachte die richtigen Ergebnisse. Das bedeutet nicht, dass die Branche kaputt ist; das bedeutet, dass der Zyklus zurückgesetzt wird."

Sie fuhr fort: "Ich bin von Natur aus ein optimistischer Mensch, und als ich all diese schwierigen Nachrichten in den letzten Jahren gesehen habe, war mein Instinkt immer, dass noch mehr gute Nachrichten kommen würden... Und schauen Sie sich die Daten an: Eine riesige Anzahl von Spielern verbringt immer noch viel Zeit in Spielen, die 10 oder 15 Jahre alt sind. Das zeigt, dass Platz ist. Es gibt ein loyales Publikum, das echte Gemeinschaften bildet, das Spiele zu einem Teil ihres Lebens macht. Genau das ist das Publikum, an das MMORPGs sprechen. Man sagt, es sei ein altes Genre, eine Nische, das für eine ältere Generation gemacht wurde. Vielleicht. Aber Trends in jeder kreativen Branche kehren zurück."

NCSoft, die Muttergesellschaft von NC America, arbeitet an vielen Mehrspieler-Erlebnissen, von denen einige umfangreiche MMOs sind. Cinder City, Time Takers, Aion 2, Horizon Steel Frontiers – alle würden gerne von der Wiederherstellung des Zyklus profitieren, aber wir müssen sehen, ob sie von einem Publikum profitieren können, das offenbar etwas Frisches möchte. Schließlich scheint Jins Argument wirklich viel Wert zu haben. Die Leute beschreiben Crimson Desert als ein Einzelspieler-MMO, und es hat sich bereits millionenfach verkauft.