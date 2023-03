Es gibt noch Hoffnung für Staffel 2 von Willow

HQ

Vor ein paar Tagen wurde berichtet, dass Willow nach seiner ersten Staffel auf Disney+ abgesetzt wurde. Dies führte dazu, dass viele Fans der Serie (einschließlich Ihrer) ein wenig enttäuscht wurden, da es schön war zu sehen, dass der Streaming-Dienst etwas anderes als Marvel oder Star Wars erforschte.

Während wir definitiv nicht bald mehr Willow bekommen werden, hat der Schöpfer der Serie, Jon Kasdan, jetzt Twitter besucht, um diesen Bericht zu zerquetschen und zu verkünden, dass Willow nicht tot im Wasser ist. Vielmehr ist es in einer Pause, während es durch die Welt navigiert und Hollywood plant.

Kasdan erklärte: "Die Wahrheit ist weniger spritzig, aber hier ist sie: Letzte Woche wurde eine Entscheidung getroffen, unsere Hauptbesetzung für andere Serienmöglichkeiten freizugeben, die sich für sie im kommenden Jahr ergeben könnten. Bei all den Fernsehsendungen und Filmen, die auf der ganzen Welt produziert werden, fühlt es sich unfair an, die Verfügbarkeit eines Schauspielers einzuschränken, ohne ein klares Gefühl dafür zu haben, wann man sie wieder brauchen wird. Es wird weiter trivialisiert durch die einfache Realität, dass die Drehbücher, an denen wir gearbeitet haben, genauso viele Schauspieler (aus unserer ersten Staffel) benötigen, mit denen es keine solche vertragliche Bindung gibt."

Kasdan greift dann auf und fügt hinzu: "Wenn Sie fragen, was das für Sie als Zuschauer oder mich als Schöpfer bedeutet, denke ich, was es bedeutet: Aufgrund von Kräften, die viel größer und komplizierter sind, als ich jemals vorgeben würde, vollständig zu verstehen, verlangsamt sich die Produktion von Streaming-Shows in der gesamten Branche. und Willow wird die Dreharbeiten in den nächsten 12 Monaten nicht wieder aufnehmen.

"Aber hier ist auch wahr: Mit der enthusiastischen und unerschütterlichen Unterstützung von Lucasfilm und Disney haben wir ein hoffentlich hirnschmelzend lustiges, reicheres, dunkleres und besseres Volume II entwickelt und geschrieben, das auf den Charakteren und der Geschichte unserer ersten acht Kapitel aufbaut (The Wyrm überlebt!). "

Der lange Post geht weiter und fügt hinzu, dass Willow Staffel 2 auch noch nicht in die Vorproduktion geht, aber dass dies "absolut" nicht bedeutet, dass die zweite Staffel nicht gemacht wird.

Was für eine Erleichterung. Es lebe die Welt von Willow.