Es gibt No Rest for the Wicked im heutigen GR Live

HQ

Moon Studios, die hochgelobten Entwickler hinter den Ori-Spielen, haben gerade No Rest for the Wicked im Early Access veröffentlicht. Mit wunderschöner, handgefertigter Grafik, viszeralen Kämpfen und einer brandneuen Welt, in die man eintauchen kann, ist es ein Spiel, auf das wir schon lange ein Auge geworfen haben.

Und jetzt, zur üblichen Zeit um 16:00 Uhr BST/ 17:00 Uhr MESZ, könnt ihr euch eine Stunde dieses hochoktanigen Gameplays auf der GR Live-Homepage ansehen. Als Kombination aus Diablo und der Soulsborne-Serie sind die Kämpfe lohnend und herausfordernd, da die Spieler das Gewicht jedes Schlages spüren, wenn sie zuschlagen.

No Rest for the Wicked spielt nach dem Tod eines Königs und dem Aufstieg seines arroganten Sohnes auf einer abgelegenen Insel, auf der Regierung und Rebellen um die Kontrolle kämpfen, während eine Seuche über das Land hinwegzufegen droht. Wir schlüpfen in die Rolle eines Cerim, eines heiligen Kriegers mit mystischen Kräften, der geschworen hat, diese Seuche zu besiegen.