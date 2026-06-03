"Es gibt nicht so viele User Cases für KI in Spielen, auf die ich mich wirklich freue", sagt der ehemalige Rockstar-Performance-Direktor

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Wie viele Spieleentwickler und Leute in der Branche sieht auch der ehemalige Rockstar-Performance-Direktor Gethin Aldous nicht viele Möglichkeiten, wie KI Spiele revolutionieren kann. Als jemand, der die Kosten eines Motion-Capture-Studios kennt und wie wichtig es ist, Zwischensequenzen für Spieler spannend zu gestalten, glaubt er, dass es einen Anwendungsfall gibt, der für Entwickler in Zukunft von Vorteil sein könnte.

"Ich habe einige wirklich großartige Beispiele gesehen, wie KI dreidimensionale Animationen aus zweidimensionalen Videos erstellen kann," Aldous erzählte es uns auf dem Madeira-Spielgipfel. "Das ist also der entscheidende Moment. Ein richtiges Motion-Capture-Studio ist ziemlich teuer. Man braucht sehr hohe Decken und, weißt du, viel Rechenleistung."

"Es gibt nicht besonders viele User Cases für KI in Spielen, auf die ich mich wirklich freue." Aldous fuhr fort, sieht aber großes Potenzial in der Erstellung interaktiverer Zwischensequenzen für Spieler durch diese Technologie. "Vielleicht kann es uns auch helfen, Zwischensequenzen in eine Umgebungserzählung zu integrieren, also ist es kein Schnitt, sodass man eine dynamischere Reaktion aus den Szenen bekommt und es leichter in die Welten integriert werden kann, wo man sie nicht sieht", sagte er.

Im Grunde sieht Aldous die KI in Zwischensequenzen als eine Möglichkeit, sie als größere Belohnung für den Spieler zu gestalten, ohne dass sie das Gefühl haben, die Sticks wegzulegen und kurz auf dem Handy zu scrollen. Lesen Sie weitere seiner Gedanken zu KI sowie Hinweise auf seine kommenden Projekte im vollständigen Interview unten: