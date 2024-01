Es gibt keinen "perfekten Build" in Avowed

HQ

Während viele RPGs dich mit verschiedenen Spielweisen experimentieren lassen, gibt es oft ein oder zwei Builds, die sich als klare Gewinner von den anderen abheben. Stealth-Bogenschütze in The Elder Scrolls V: Skyrim und Flüsse aus Blut in Elden Ring sind nur zwei Beispiele.

Laut Game Director Gabe Paramo versucht Avowed jedoch, dies zu beheben. Er nennt es " Combinatronics". Ein seltsames Wort, aber er erklärt GamesRadar, was es bedeutet. "Es geht darum, eine Pistole in die rechte Hand und einen Schild in die Nebenhand zu stecken. Ich blocke und schieße. Es ist die Wahl und Konsequenz mit Dingen wie, dass ich einen Dolch verwende, der schneller und leiser ist, und ich benutze eine Pistole, die laut ist und eine kleine Nachladezeit hat."

Das bedeutet nicht, dass Sie vor keiner Herausforderung stehen, egal für welche Optionen Sie sich entscheiden. Paramo sagt, dass es " Vor- und Nachteile für alle Entscheidungen " gibt und dass so etwas wie ein " perfekter Build" in Avowed nicht existiert.

Was halten Sie von dieser Designstrategie? Avowed soll diesen Herbst für Xbox Series X/S und PC erscheinen.