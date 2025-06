Es gibt keine Pläne für eine Fortsetzung von Sinners

HQ

Ryan Cooglers Sinners gilt als einer der herausragenden Hitfilme des Jahres. Da es sich um einen originellen Film handelt, der das Publikum beeindruckt und an den Kinokassen Gold eingespielt hat, könnte man meinen, dass Ideen für eine Fortsetzung im Äther herumschwirren.

Aber Coogler scheint keine Pläne zu haben, den Smokestack-Zwillingen noch mehr Zeit auf der Leinwand zu geben. Im Gespräch mit Ebony sagte Coogler, dass er nie darüber nachgedacht habe, eine Fortsetzung für den Film zu machen, als er ihn ursprünglich kreierte.

"Ich habe schon eine Weile Franchise-Filme gemacht, also wollte ich davon wegkommen", sagte der Regisseur von Black Panther und Creed. "Ich freute mich darauf, an einem Film zu arbeiten, der sich für mich originell und persönlich anfühlte, und hatte den Appetit, dem Publikum etwas Originelles und Einzigartiges zu bieten."

"Ich wollte, dass sich der Film wie eine komplette Mahlzeit anfühlt: die Vorspeisen, Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts, ich wollte alles dabei haben. Ich wollte, dass es eine ganzheitliche und fertige Sache wird. So wurde ich alles darüber befragt. Das war immer meine Absicht."

Erwarten Sie also nicht, dass Sie in absehbarer Zeit einen weiteren Sinners Film in den Kinos sehen werden. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen auch im Originalfilm ums Leben kommen, ist es wahrscheinlich das Beste, dass wir es nicht mit einer Fortsetzung zu tun haben.