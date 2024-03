Es gibt keine physischen Kopien von Unicorn Overlord mehr in Japan

HQ

Es sieht so aus, als ob das Neue von Vanillaware und Atlus wirklich gut läuft. Unicorn Overlord ist nicht nur ein großartiges Spiel (in der Rezension erklären wir, warum), sondern auch die Verkäufe laufen ziemlich gut, zumindest nach dem physischen Markt in Japan (wenn man bedenkt, dass es nie auf den PC kommen wird).

Die japanischen Spieler haben das Spiel bei der Veröffentlichung massiv angenommen, bis zu dem Punkt, an dem es im ganzen Land kein einziges physisches Exemplar mehr zum Verkauf gibt. Eine etwas dramatische Situation (in Japan sind sie starke Befürworter von physischen Spielen), bis zu dem Punkt, dass Atlus eine offizielle Erklärung abgeben musste, in der sie sich entschuldigten und eine neue Auflage so schnell wie möglich versprachen.

Atlus hat nicht bekannt gegeben, wann die Einzelhändler eine neue Lieferung physischer Exemplare erhalten werden oder wann das Spiel in Japan generell wieder auf Lager sein wird. Atlus hat auch nicht angegeben, ob das Spiel nicht in die Läden gekommen ist oder ob es das Interesse an Vanillawares neuester Veröffentlichung unterschätzt hat.

Wenn du in Japan lebst und Unicorn Overlord besitzt, hast du natürlich schon einen noch wertvolleren Schatz in deinen Händen.

Danke, Siliconera.