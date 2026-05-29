Es gibt kein "Wundermittel", um Betrüger aufzuhalten, sagt Anybrain-Mitbegründer

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Wenn es eine Sache gibt, die allen die gute Zeit in einem Mehrspielermodus verdirbt, dann ist es ein Betrüger. Wand-Hacking, Aim-Hacking, Lag-Wechsel – wir alle haben Leute, die einfach gut in einem Spiel sind, eines dieser drei oder vielleicht alle gleichzeitig beschuldigt, aber es gibt auch Betrüger. Weniger als früher, dank Systemen wie Anybrain. Insbesondere Anybrain erhält viel Lob als Anti-Cheat gegen Spielerverhalten, der KI nutzt, um nicht nur Schummeln, sondern auch andere spaßverderbende Verhaltensweisen wie Smurfen zu verhindern.

Beim Madeira Games Summit haben wir Serafim Pinto, den Mitbegründer und CTO von Anybrain, getroffen, der uns sagte, dass es keinen plötzlichen Ausschalter gibt, um das Betrug ganz zu beenden. "Es gibt kein Wundermittel, um dieses Problem zu lösen," sagte Pinto. "Betrug gibt es schon seit mehr als 20 Jahren. Es ist immer ein Kampf, Katz und Maus. Wir versuchen, der Branche zu helfen, voranzukommen."

Pinto hofft, dass Anybrain eine Schlüsselrolle bei der Behebung von Betrug spielen wird, auch wenn er glaubt, dass es ein Problem ist, das bestehen bleibt. Das Unternehmen arbeitet mit riesigen Spielen wie Embark Studios' ARC Raiders, unterstützt aber auch AA- und Indie-Projekte. "Normalerweise denken Firmen, wir arbeiten nur mit Wettkampfschützen." sagte Pinto. "Aber es gibt noch viel mehr Probleme... Skripte und Botting von Bauern im mobilen Bereich." Anybrain kann bei all dem helfen, und selbst wenn es das Betrügen nicht mit einem Fingerschnippen beseitigen kann, scheint es ein kluger Weg zu sein, um Mehrspieler-Erlebnisse zu helfen, Cheater in Zukunft zu vermeiden.

Sehen Sie sich unser vollständiges Interview unten für weitere Details zu Anybrain an: