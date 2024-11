Es gibt kein Happy End in Lionsgates Die kleine Meerjungfrau

In letzter Zeit gibt es eine ganze Flotte von Horror-Alternativen zu klassischen Märchen, was zum Teil dem Erfolg des eindringlichen Winnie-the-Pooh: Blood and Honey zu verdanken ist. Während es ein ganzes Kinouniversum gibt, das auf diesem Streifen aufbaut, versucht Lionsgate nun, seine Zehen in das Wasser dieses wachsenden Genres zu tauchen, indem es The Little Mermaid seine eigene Note verleiht.

Dieser Film ist eine düstere Interpretation des Märchens und dreht sich um einen Archäologen namens Eric Prince, der einen heidnischen Tempel in der Karibik entdeckt und sich bald in eine atemberaubende Frau verliebt, die zufällig einer Meerjungfrau ähnelt, die sein Team auf See entdeckt hat. Als ihre Beziehung aufblüht, wird klar, dass diese Meerjungfrau verdrehte Absichten hat, was Eric dazu bringt, sich zwischen Liebe und dem Schicksal der gesamten Menschheit zu entscheiden.

The Little Mermaid wird ab dem 17. Dezember digital debütieren, und Sie können den Trailer für den Film unten sehen.