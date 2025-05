Es gibt kein besseres Angebot als kostenlos, also lade diese drei Spiele jetzt aus dem Epic Games Store herunter Deliver At All Costs, Gigapocalypse und Sifu können bis Donnerstag, den 29. Mai um 16.00 Uhr BST kostenlos heruntergeladen werden.

Seit langer Zeit gibt der Epic Games Store jede Woche kostenlose Spiele aus, und diese Woche ist wie jede andere Woche. Insgesamt drei Spiele können bis zum 29. Mai um 16.00 Uhr BST / 17.00 Uhr MESZ kostenlos heruntergeladen werden. Deliver At All Cost ist ein seltsames neues Simulationsspiel, das einen ziemlichen Einfluss auf Gamereactor's Ben zu haben scheint, obwohl das Spiel auch seine Probleme hat. Sie können seine Rezension hier lesen. Gigapocalypse ist ein farbenfrohes und schneidiges Spiel im Arcade-Stil aus dem Jahr 2022. Wenn Sie jemals an große, niedliche Monster gedacht haben, könnte dies das richtige Spiel für Sie sein. Sifu konzentriert sich auf Kampfkünste und weiß, wie man Schläge austeilt. Wird aber vielleicht nach einer Weile ein bisschen repetitiv. Hier können Sie die Bewertung von Gamereactor's Ben aus dem Jahr 2022 lesen. Es gibt kein besseres Angebot als kostenlos, also laden Sie diese Spiele herunter.