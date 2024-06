Es gibt Interesse an einem Elden Ring -Film, so Hidetaka Miyazaki

HQ

Elden Ring hat sich seit seiner Veröffentlichung im Februar 2022 zig Millionen Mal verkauft, und in einer Zeit, in der es so aussieht, als würden Videospielfilme die Lücke, die ständige Superhelden-Blockbuster hinterlassen haben, schnell ersetzen, überrascht es niemanden, dass Interesse an FromSoftwares bisher erfolgreichstem Spiel besteht.

Im Gespräch mit The Guardian (danke, VGC) sprach Hidetaka Miyazaki, Präsident von FromSoftware, über die Chancen, dass es einen Elden Ring -Film geben wird. "Ich sehe keinen Grund, eine andere Interpretation oder Adaption von Elden Ring abzulehnen, zum Beispiel einen Film", sagte er.

"Aber ich glaube nicht, dass ich oder From Software das Wissen oder die Fähigkeit haben, etwas in einem anderen Medium zu produzieren. Hier käme also ein sehr starker Partner ins Spiel", fuhr er fort. "Wir müssten viel Vertrauen und Übereinstimmung über das aufbauen, was wir erreichen wollen, aber es gibt auf jeden Fall Interesse."

FromSoftware hat mit dem Autor George R.R. Martin zusammengearbeitet, um die Welt von Elden Ring zum Leben zu erwecken, also ist es möglich, dass er zurückkehrt, um bei der Umsetzung in den Film zu helfen, aber wenn dieser Redakteur seine Meinung in den Ring werfen kann, würde ich sagen, dass ein Elden Ring -Film eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, katastrophal zu enden, einfach, weil ein Großteil des Spiels auf sein Medium angewiesen ist. Der Spieler muss die Geschichte selbst erleben, was nicht gerade zu einem Fillm führt.

Glaubst du, Elden Ring würde als Film funktionieren?