Es gibt immer noch keine Pläne für ein Crossover zwischen Marvel und DC

HQ

Jetzt, da die Mutants endlich ihren Einzug in die Marvel Cinematic Universe mit Deadpool & Wolverine halten, ist eines der nächsten großen Crossovers, das die Leute zweifellos gerne sehen würden, eines, in dem rivalisierende Comicfirmen Marvel und DC aufeinanderprallen.

Wenn man bedenkt, dass Marvel im Besitz von Disney ist und DC im Besitz von Warner Bros. Discovery, zwei ebenfalls konkurrierenden Produktionsfirmen, scheint es sehr unwahrscheinlich, dass zwei zusammenkommen und einen Crossover-Film entwickeln würden, aber wie bei allem, was man niemals nie sagen sollte, etwas, an das Marvel Studios -Chef Kevin Feige auch glaubt.

Über ein Marvel x DC-Crossover zu Collider fügte Feige hinzu: "Ich meine, ich denke gelegentlich darüber nach, wie jeder Fan darüber nachdenken würde. Ich weiß nicht, wann zum Teufel das jemals passieren würde, oder wie das passieren würde. Aber wir haben zu lange geredet, als dass ich hätte sagen können: 'Niemals! Das würden wir nie schaffen." Wir sagen niemals nie, aber nein, keine Pläne."

Lange Rede, kurzer Sinn: Wenn es nicht in naher Zukunft in den Plänen steht, wird es wahrscheinlich nicht vor dem Ende des Jahrzehnts zu sehen sein, und wahrscheinlich wird es auch nicht etwas sein, das wir danach viel früher sehen werden, insbesondere wenn Marvel weiterhin ein Kassenschlager ist und DC sein Haus mit den neuen DC Universe -Plänen von James Gunn und Peter Safran in Ordnung bringt.