Es gibt immer noch keine Neuigkeiten zu Winds of Winter, aber der Kalender A Song of Ice 2027 und Fire sehen definitiv großartig aus

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Es ist unklar, ob der Autor George R.R. Martin jemals das nächste Buch der Saga "A Song of Ice and Fire" fertigstellen wird, nämlich Winds of Winter, da er oft gesagt hat, dass es vielleicht nie fertiggestellt wird, dass es der "große Fluch meines Lebens" sei und dass er Schwierigkeiten habe, Fristen einzuhalten. Seufz...

Dennoch gibt es zumindest andere spannende ASOIAF-Events, die die HBO-Max-Produktionen nicht mitgerechnet sind. Dazu gehört ein neuer Kalender, der auf den Ereignissen des größeren Fantasy-Universums basiert, wobei die Ausgabe 2027 nun enthüllt wurde.

Dieser Kalender zeigt Kunstwerke von Tyler Jacobson, wobei jeder Monat einen künstlerischen Eindruck eines Schlüsselmoments aus der westerosischen Überlieferung enthält, mit einigen bereits geteilten Beispielen. Wir bekommen einen Blick auf das, was wie der Kampf zwischen Berg und Viper aussieht, der Hund wird von Arya Stark für tot zurückgelassen, und Cersei Lannister, die vor dem Eisernen Thron steht.

Darüber hinaus ist bestätigt, dass der Kalender ab dem 21. Juli in den Verkauf kommt und 18 US-Dollar kostet. Wirst du dir einen schnappen?