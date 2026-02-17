Es gibt eine bemerkenswerte Auslassung, wenn Metal Gear Solid 4 im August zurückkehrt.

HQ

Für diejenigen, die Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots spielen wollten, gab es nur einen Weg: eine PlayStation 3 kaufen und dann das Spiel dafür kaufen. Es ist nicht einmal über die Cloud verfügbar.

Glücklicherweise wurde letzte Woche bestätigt, dass es später in diesem Jahr für moderne Formate erscheinen wird, wenn die Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 -Kompilation im August für PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 und Xbox Series S/X erscheint. Allerdings wird nicht das gesamte Spiel neu veröffentlicht. Kotaku hat nun auf der offiziellen Website des Spiels auf ein interessantes Detail hingewiesen, wo wir lesen können:

"Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots - Master Collection Version der Patriots enthält Metal Gear Online nicht."

Wir sind nicht besonders überrascht, da dieser Mehrspielermodus nie sehr beliebt war und damals sowohl für Konamis umständliche Lösungen als auch für Konamis Ungleichgewicht kritisiert wurde. Außerdem ist das Entfernen alter Mehrspielermodi aus Neuauflagen eine sehr gängige Praxis.

Was hältst du davon? Ist das für dich ein Ausschlusskriterium, oder ist es dir völlig egal?