Es gibt ein Witcher 3 Easter Egg in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Für diejenigen, die aufmerksam sind und in der neuen Erweiterung Phantom Liberty von Cyberpunk 2077 herumwühlen, gibt es einen versteckten kleinen Leckerbissen im Spiel, nämlich ein Easter Egg, das eine Hommage an einen früheren CD Projekt Red-Titel ist. Dieses Easter Egg ist eine kleine Liebeserklärung an das vorherige Blockbuster-Spiel des Entwicklers The Witcher 3: The Wild Hunt.

In der Mission "Mein Spiegelbild" kommst du mit einem scheinbar gewöhnlichen Wandtelefon in Kontakt, und wenn du später dasselbe Telefon aufsuchst, nachdem du später im Spiel einen Zettel mit einer Telefonnummer gefunden hast, passiert Magie. Wenn Sie die Telefonnummer wählen, hören Sie die Titelmusik von The Witcher 3. Aber das ist noch nicht alles, denn wenn die Musik spielt, antwortet Keanu Reeves' Johnny Silverhand mit einem fröhlichen Lächeln und einem Daumen nach oben und lobt Sie für Ihre Entdeckung. Und ja, Easter Eggs mögen völlig sinnlos sein, aber es macht so viel Spaß, ihnen zu begegnen. Sie wecken Nostalgie und Erinnerungen an eine vergangene Ära und manchmal sogar den Wunsch, ein altes Spiel wieder aufleben zu lassen.

Danke, Game Rant.