Es gibt bereits ein Skript für eine Fortsetzung von The Flash

Es gibt immer noch eine Menge Fragen rund um den Flash-Film. Wird es veröffentlicht? Was passiert mit Hauptdarsteller Ezra Miller, der strafrechtlich verfolgt werden könnte? Wie wird es das DC Extended Universe inmitten dieser Reihe von Umstrukturierungen verändern? Unnötig zu sagen, dass es eine Reihe von Problemen und Problemen zu lösen gibt, die nur in Bezug auf diesen ersten Solofilm zu lösen sind, aber das scheint DC nicht davon abgehalten zu haben, eine Fortsetzung vorzubereiten.

Wie in einem Bericht von The Hollywood Reporter angegeben, wird festgestellt, dass es bereits ein Drehbuch für eine Fortsetzung von The Flash gibt und dass es vom Autor hinter Aquaman, David Leslie Johnson-McGoldrick, geschrieben wurde.

Es wird gesagt, dass das Drehbuch für den Fall vorbereitet wurde, dass der Film "gut läuft", wenn er am 23. Juni 2023 debütiert. Dies hängt aber sicherlich auch von dem Verfahren ab, das sich um Miller dreht. So oder so, hoffentlich wird es nicht allzu lange dauern, bis wir wissen, was die Zukunft für The Flash bereithält.