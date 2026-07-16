"Es geht nicht um Simulation, sondern darum, eine großartige Zeit zu haben", enthüllt Abylight Studios das neue Koop-U-Boot-Spiel S.O.N.A.R.

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Abylight Studios, der Publisher von SOMA, Amnesia: The Bunker, und der Entwickler Abylight Barcelona (One Military Camp, Citadelum) haben heute ihr neuestes Projekt im Unterwasser-First-Person-Koop-Spiel S.O.N.A.R. (Submarine Operators Not Actually Ready) angekündigt.

IN ZUSAMMENARBEIT MIT DER SPANISCHEN MARINE entwickelt, ist S.O.N.A.R. ein Spiel für 1 bis 4 Spieler, bei dem man als Team zusammenarbeiten muss, um zu verhindern, dass euer U-Boot in den tiefblauen Tiefen des Ozeans verloren geht. Du führst dein U-Boot durch eine Reihe von Missionen, darunter Kampfoperationen, heimliche Infiltrationen und die Bergung wichtiger Beute. Diese konzentrieren sich sowohl auf PvE- als auch auf PvP-Konflikte. Zu Ihren Aufgaben gehören Navigation, Tauchen, Sonar, Periskop, Technik und Schadensbegrenzung. Falls dir aufgefallen ist, sind das mehr als vier Jobs, das heißt, du wirst mit deinen Crewmitgliedern herumrennen und sicherstellen, dass alles in Topform ist.

Neben der Funktionsfähigkeit des U-Boots müssen Sie auch Ihren Hunger, Ihre Ruhe und Ihr allgemeines Wohlbefinden managen. Vor einiger Zeit auf dem Madeira Games Fest sprachen wir mit Abylight-Marketingleiter David Martinez über S.O.N.A.R., der sagte, dass es "inspiriert von Sea of Thieves, R.E.P.O. oder sogar RV There Yet?" ist und dabei auch viel von den Kalten Krieg-Filmen der 1990er Jahre inspiriert hat.

"Es ist ein bisschen von allem," Martinez sagte und fügte hinzu, dass der Schlüssel "darin besteht, eine gute Zeit mit seinen Freunden zu haben." S.O.N.A.R. mischt weitgehend Simulations- und Adventure-Konzepte, um sicherzustellen, dass das Chaos immer um die Ecke steht – aber in diesem Chaos kannst du eine unvergessliche Zeit mit deinen Freunden haben.

Sehen Sie sich unten unser vollständiges Interview mit Martinez an und halten Sie Ausschau nach S.O.N.A.R., wenn es Anfang nächsten Jahres startet.