Es gab ganze Kapitel von Bewegungsaufnahmen für Perfect Dark, bevor das Spiel eingestellt wurde

HQ

Einer der bitteren Punkte bei Microsofts tiefgreifender Umstrukturierung der Xbox, zusätzlich zu den tausenden entlassenen Mitarbeitern, war die Einstellung mehrerer großer Projekte, von denen das größte der Perfect Dark Reboot war, der zusammen mit dem gesamten The Initiative Studio den Bach runterging. Und jetzt haben wir neue Details sowohl zu dem, was sie geplant hatten, als auch zu den Plänen, das Projekt zu retten, was ebenfalls nicht umgesetzt wurde.

Das alles stammt aus einem Interview in The Gamer mit der Schauspielerin, die die Figur synchronisiert und per Motion Capture dargestellt hat, Alix Wilton Regan. Im Interview enthüllt die ehemalige Stimme von Alt Cunningham in Cyberpunk: 2077, dass ihre Arbeit als Joanna Dark 2023 begann, sich im Laufe des Jahres 2024 intensivierte und bis Anfang 2025 andauerte, als die Dinge schiefgingen.

"Ich war genauso schockiert, überrascht und am Boden zerstört wie alle anderen, als die Finanzierung gestrichen wurde und das Studio geschlossen wurde", kommentierte Wilton-Regan und erklärte, dass sie vom Schicksal des Studios gleichzeitig mit allen anderen erfahren habe, als es öffentlich bekannt gegeben wurde. "Ich habe es nicht kommen sehen. Ich war völlig überrascht, als das Projekt von der Finanzierung abgeschnitten wurde. Es war verheerend. Viele Menschen haben ihren Job verloren. Eine ganze Belegschaft wurde aufgelöst.

Die Schauspielerin räumt außerdem ein, dass sie von Gesprächen der Studiomitglieder wusste, um das Projekt zu retten, "auch wenn es nur in kleinem Maßstab war". Dies entspricht Berichten, wonach Crystal Dynamics versuchte, das Projekt fortzusetzen, und Take Two ebenfalls Interesse zeigte, wobei die Verhandlungen jedoch scheiterten, obwohl die Spieleleiter von Take-Two hinzugezogen worden waren, um ein neues Studio zu gründen.

Glaubst du, wir werden jemals wieder von The Initiatives Perfect Dark von einem anderen Team hören?