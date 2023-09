Es gab fast ein Grand Budapest Hotel Musical

Wes Anderson hat verraten, dass er angesprochen wurde, aus seinem Film The Grand Budapest Hotel aus dem Jahr 2014 ein Musical zu machen. Laut Anderson waren Songs aufgenommen worden und es gab eine Idee für eine Produktion, die über das Konzeptstadium hinausging.

Im Gespräch mit Vogue sagte Anderson: "Jemand hatte eine Idee für The Grand Budapest Hotel, die einige Songs enthielt, und sie nahmen einige Demoversionen davon auf. Sie haben es zusammengestellt, aber ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich gehe davon aus, dass sie es zu einer Gruppe von Investoren bringen, und entweder sie investieren oder nicht. Ich glaube, es muss verpufft sein. Ich erinnere mich nicht mehr daran."Ich glaube nicht, dass ich jemals gesagt habe: "Ja, du kannst das tun", aber ich glaube, ich habe gesagt: "Okay, lass mich wissen, was als nächstes passiert, und ich werde dir sagen, ob ich bei dir bin oder nicht." Aber ich denke, ich würde es gerne tun."

The Grand Budapest Hotel wird oft als einer von Andersons besten Filmen bezeichnet, und angesichts seines leichteren Tons könnte er ein Musical sein, wenn er richtig gemacht wird. Außerdem hätte es schrecklich schief gehen können, also ist ein Teil von mir froh, dass es nicht das Licht der Welt erblickt hat.

Welcher Wes-Anderson-Film sollte Ihrer Meinung nach ein Musical sein?