Die Altersverifizierung kommt zu Roblox

HQ

Es wurde gerade bekannt gegeben, dass Roblox, die von der Roblox Corporation entwickelte Online-Gaming-Plattform und das Spielerstellungssystem, sich der wachsenden Liste von Unternehmen anschließt, die eine Altersverifizierung implementieren.

Genauer gesagt wird Roblox eine obligatorische Altersverifizierung für alle Benutzer einführen, die auf Kommunikationsfunktionen auf der Plattform zugreifen möchten, wobei eine Einführung bis Ende 2025 erwartet wird, teilte das Unternehmen gestern, am 3. September, mit.

Das neue System verlangt von den Nutzern, dass sie ihr Alter entweder durch ein Selfie oder durch Vorlage eines akzeptierten Ausweises bestätigen, und Roblox plant auch, die Kommunikation zwischen Erwachsenen und Minderjährigen einzuschränken, es sei denn, die Benutzer kennen sich bereits offline.

Die Plattform führte im Juli zunächst eine Altersverifizierung für Teenager-Konten ein, um zu verhindern, dass Kinder unter 13 Jahren auf ausgewählte Chat-Funktionen zugreifen können, eine Maßnahme als Teil eines breiteren Trends in der Technologie- und Gaming-Branche. Diesmal wird die Maßnahme jedoch eine viel größere Reichweite haben.

Anfang dieser Woche sahen sich britische Benutzer auf Xbox (hier) und Steam (hier) mit ähnlichen Anforderungen im Rahmen des UK Online Safety Act konfrontiert. Sogar Plattformen für Erwachsene wie Pornhub, die übrigens einen Rückgang des Traffics in Großbritannien um fast 50 % verzeichneten, nachdem sie eine obligatorische Identitäts- und Gesichtsscan-Überprüfung eingeführt hatten (hier).

Roblox wurde wegen seines Umgangs mit der Sicherheit von Kindern kritisiert und verklagt, und diese neuen Richtlinien folgen auf Änderungen, die im letzten Jahr eingeführt wurden und bestimmte interaktive Funktionen für jüngere Benutzer einschränkten, während Eltern mehr Kontrolle über die Erfahrungen ihrer Kinder hatten.

Was denkst du? Sollten sie so streng sein, um Videospiele zu spielen?