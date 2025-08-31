Es fing mit Pornhub an... Jetzt ist es Valve: Die britische Altersverifizierung kommt auf Steam

HQ

Erst vor ein paar Tagen haben wir darüber berichtet, dass Microsoft die Altersverifizierung auf die Xbox bringt (hier). Jetzt zieht Valve nach, da Steam-Nutzer im Vereinigten Königreich ebenfalls ihr Alter verifizieren müssen, um auf nicht jugendfreie Inhalte auf der Plattform zugreifen zu können.

Die Änderung trat am 29. August 2025 in Übereinstimmung mit dem UK Online Safety Act in Kraft, der von Online-Plattformen verlangt, "hochwirksame" Alterssicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Wie Valve in einem Steam-Support-Beitrag erklärte, müssen Benutzer für die Verifizierung auf Steam eine gültige Kreditkarte zu ihrem Konto hinzufügen. Sobald das Konto erfolgreich war, gilt es als "altersverifiziert", solange diese Karte verknüpft bleibt.

Auf der Steam-Support-Seite heißt es: "In Großbritannien ist Ofcom die unabhängige Regulierungsbehörde für Online-Sicherheit. In den Ofcom-Leitlinien zur OSA heißt es, dass Kreditkartenüberprüfungen eine äußerst wirksame Maßnahme zur Alterssicherung sind. Dies liegt daran, dass eine Person in Großbritannien mindestens 18 Jahre alt sein muss, um eine Kreditkarte zu erhalten, daher sind Kreditkartenaussteller verpflichtet, das Alter eines Antragstellers zu überprüfen, bevor sie ihm eine Kreditkarte zur Verfügung stellen. Die Speicherung der Kreditkarte als Zahlungsmethode wirkt als zusätzliche Abschreckung gegen die Umgehung der Altersverifizierung, indem ein einzelnes Steam-Benutzerkonto von mehreren Personen gemeinsam genutzt wird."

Dies geschieht, nachdem die gleiche Gesetzgebung bereits Anfang des Sommers den Zugang zu Inhalten für Erwachsene umgestaltet hat. Pornhub, eine der ersten Plattformen, die von dem Gesetz betroffen war, verzeichnete in den ersten zwei Wochen nach der Einführung der obligatorischen Ausweis-, Kreditkarten- oder Gesichtsscan-Verifizierung einen Rückgang des britischen Traffics um fast 50 % und verlor mehr als eine Million Besuche (hier). Wie bereits erwähnt, hat Microsoft im Juli auch mit der Einführung eines eigenen Systems für Xbox-Konten begonnen, wobei die vollständige Durchsetzung für Anfang 2026 erwartet wird.

Valve betont, dass die Kreditkartenmethode die Privatsphäre der Nutzer wahrt, da der Prozess intern über das zertifizierte Zahlungssystem läuft. Externe Parteien greifen nicht auf sensible Daten zu, und nur das Ergebnis der Altersverifizierung wird verwendet, um die Einstellungen für nicht jugendfreie Inhalte im Steam Store und den zugehörigen Community-Hubs freizuschalten.

Im Moment gilt die Anforderung nur für Konten mit Sitz im Vereinigten Königreich. Aber angesichts des Präzedenzfalls mit Pornhub, Microsoft und jetzt Valve bleibt abzuwarten, ob die Regulierungsbehörden in anderen Regionen dem gleichen Weg folgen werden, also bleiben Sie dran für weitere Updates.