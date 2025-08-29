Es fing mit Pornhub an... Jetzt ist es Microsoft: Die britische Altersverifizierung kommt auf die Xbox

HQ

Britische Gamer, macht euch bereit, euer Alter zu beweisen... Microsoft hat damit begonnen, Xbox-Benutzer in Großbritannien per E-Mail mit Neuigkeiten zu versorgen, die sich auf die Art und Weise auswirken könnten, wie sie online interagieren. Im Rahmen der Einhaltung des britischen Online-Sicherheitsgesetzes führt Microsoft eine obligatorische Altersverifizierung für alle britischen Konten ein, ein Schritt, der an das erinnert, was Websites für Erwachsene wie Pornhub Anfang des Sommers erlebt haben.

"Als Teil unseres Compliance-Programms für den UK Online Safety Act und unserer laufenden Investitionen in Tools und Technologien, die dazu beitragen, altersgerechte Erfahrungen zu gewährleisten, führen wir die Altersverifizierung für Microsoft-Konten in Großbritannien ein", erklärte das Unternehmen in einer allgemeinen E-Mail, die an registrierte Xbox-Benutzer gesendet wurde (via The Sun).

"Die Altersverifizierung ist eine neue Funktion, die für Spieler eingeführt wird, die sich mit Microsoft-Konten in Großbritannien bei einem Xbox-Erlebnis anmelden. Es trägt dazu bei, dass wir den Spielern auf unserer Plattform weiterhin altersgerechte Erlebnisse bieten und die Sicherheit der Xbox-Community gewährleisten können."

Der Online Safety Act, der 2023 in Kraft getreten ist, verpflichtet Online-Plattformen, "hochwirksame" Alterskontrollen durchzuführen. Pornhub hat die Auswirkungen bereits gesehen (hier): In den ersten zwei Wochen nach Inkrafttreten der Regeln sank der britische Traffic auf der Website um fast 50 % und verlor über eine Million Besuche, da die Nutzer gezwungen waren, einen Ausweis hochzuladen, sich per Kreditkarte zu verifizieren oder Gesichtsscans durchzuführen. Jetzt zwingt das gleiche Gesetz Microsoft, ähnliche Schritte für seine sozialen Dienste auf der Xbox zu unternehmen.

Für Personen mit nicht verifizierten Konten wird der Zugriff auf Sprach- und Text-Chats, Party-Funktionen, Spieleinladungen und das Teilen von Inhalten eingeschränkt. Soziale Funktionen wie "Gruppensuche", Clubs und Plattformen von Drittanbietern wie Discord und Twitch werden blockiert, bis die Benutzer ihr Alter überprüft haben. Spiele und Käufe bleiben davon unberührt. Microsoft arbeitet mit dem britischen Unternehmen Yoti für die Verifizierung zusammen, das Ausweisdokumente, Mobilfunkverträge, Kreditkartenüberprüfungen und KI-gesteuerte Altersschätzung des Gesichts verwendet. Es werden nur Altersangaben weitergegeben, keine personenbezogenen Daten.

Die Änderungen werden erst Anfang 2026 in Kraft treten, aber die Nutzer können heute damit beginnen, ihr Alter zu verifizieren. Microsoft sagt, dass die Maßnahme altersgerechte Erfahrungen gewährleistet und die Sicherheit der Community aufrechterhält, während sie gleichzeitig dem gleichen Weg folgt, der den Zugang zu Online-Inhalten für Erwachsene in Großbritannien bereits verändert hat.