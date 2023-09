Es darf sein, dass es keinen DLC für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt

HQ

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wurde als potenzielles Spiel des Jahres ausspioniert, bevor es überhaupt veröffentlicht wurde. Seit der Veröffentlichung haben die Fans auf mehr gehofft, selbst nachdem sie Hunderte von Stunden in Hyrule verbracht haben.

Leider scheint Nintendo keine Pläne für DLCs zu haben. In einem neuen Famitsu-Interview sprachen Produzent Eiji Aonuma und Regisseur Hidemaro Fujibayashi über die Zukunft des Spiels und erklärten, dass nichts in Arbeit ist.

"Es gibt derzeit keine Pläne, zusätzliche Inhalte zu veröffentlichen ... Ich habe das Gefühl, dass ich alles getan habe, was ich konnte, um Spiele in dieser Welt zu entwickeln", sagte Aonuma. Der Produzent sagte jedoch, dass es eine Chance auf eine Rückkehr nach Hyrule gibt. "Egal, ob es sich um eine Fortsetzung oder ein neues Werk handelt, ich denke, es wird eine völlig neue Art zu spielen sein, also würde ich mich freuen, wenn Sie sich darauf freuen könnten."

Es wird also vielleicht keine Erweiterung oder einen DLC geben, aber es scheint, dass wir mit dieser Version von Hyrule noch nicht fertig sind.