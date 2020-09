Es bleibt nicht viel Zeit für das nächste Kingdom Hearts

Kingdom-Hearts-Fans mussten im Laufe der Jahre viel einstecken, denn die verschiedenen Ableger der Serie werden nicht sehr gut koordiniert. 2019 erschien das letzte große Spiel Kingdom Hearts III und seitdem haben wir kleinere Installationen und Crossover in Handyspielen gesehen. Ende des Jahres folgt das Rhythmusspiel Kingdom Hearts: Melody of Memory, doch wie wird es anschließend mit der Reihe weitergehen? Square Enix bestätigte bereits, dass die Arbeit an einem weiteren Hauptkapitel nach dem Erfolg von KH3 begonnen habe und offenbar gibt es bereits einen absehbaren Zeitplan für dieses ominöse Projekt.

GamingBolt hat auf Twitter einige glaubhafte Übersetzungen eines neuen Famitsu-Interviews mit dem japanischen Schöpfer der Serie, Tetsuya Nomura, gefunden. In diesem Gespräch soll der Entwickler den Start dieses neuen Spiels auf das Jahr 2022 datieren, passend zum 20-jährigen Jubiläum der Serie. Natürlich können während der Entwicklung, vor allem in diesen Zeiten, viele Dinge schiefgehen, deshalb müssen wir vorerst weiter abwarten und uns gedulden.