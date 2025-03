Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von etwa 65 %, dass Path of Exile 2 den Early Access in diesem Jahr verlässt

HQ

Path of Exile 2 hat sich gerade in die Veröffentlichungen 2024 gequetscht und ist am 6. Dezember letzten Jahres in den Early Access gegangen. Seitdem hat es viel Aufmerksamkeit erregt, aber es gibt noch viel Arbeit an dem Spiel zu tun, da eine vollständige Veröffentlichung möglicherweise noch in diesem Jahr erfolgen wird.

Es ist nicht sicher, aber laut Jonathan Rogers, dem Game Director von Path of Exile 2, besteht eine gute Chance, dass das Spiel dieses Jahr in die Vollversion kommt. "Ich denke, es ist durchaus möglich", sagte er gegenüber Eurogamer. "Aber nicht zu 90 Prozent. Ich denke an eine 65-prozentige Chance, es dieses Jahr zu schaffen. Das ist mein momentanes Gefühl dazu. Ich habe einen Zeitplan, der uns dorthin bringt. Es ist eine Frage, ob wir diesen Zeitplan tatsächlich einhalten können, was eine Herausforderung, aber nicht unmöglich sein wird."

Rogers plant, alle Story-Inhalte vor dem Ende des Early Access zu veröffentlichen, aber gleichzeitig möchte er den Spielern für die vollständige Veröffentlichung des Spiels etwas Neues bieten. Und so ist Grinding Gear Games gerade dabei, herauszufinden, was es hinterlassen kann.

Die Antwort scheint Klassen zu sein. "Es ist nicht so, dass wir einen Mangel an Kursen haben, oder? Wenn wir nicht ein oder zwei davon während des Early Access hätten, wäre das nicht das Ende der Welt", sagte Rogers. "Uns geht es gut. Wir werden versuchen, sie alle unterzubringen, aber wenn wir es nicht schaffen, dann was auch immer: Es ist, wie es ist."

Path of Exile 2 arbeitet derzeit an seinem Update 0.2, das am 4. April erscheinen soll.