Es besteht die Möglichkeit, dass Bloober Team in Zukunft von einem Branchenriesen übernommen wird

In Anbetracht der jüngsten Ankündigung einer massiven Übernahme von EA ist es sehr deutlich geworden, dass jedes einzelne Videospielunternehmen offen für eine Übernahme ist, wenn der Preis stimmt. Wenn man also bedenkt, dass einer der heißesten Horrorentwickler auf dem Markt Bloober Team ist, gibt es eine Zukunft, vielleicht eine nahe, in der der polnische Entwickler in das Portfolio eines größeren Unternehmens aufgenommen wird?

Diese Frage wurde dem Entwickler während eines Anrufs gestellt, wie die polnische Stockwatch berichtete. Bloober wurde gefragt, ob es eine Chance gibt, dass sie in Zukunft übernommen werden, vielleicht sogar von Tencent, worauf das schwer fassbare "Management" (nach der Übersetzung) mit folgendem antwortete.

"Viele Branchenakteure interessieren sich für Bloober Team. Wir bleiben derzeit unabhängig, schließen aber nichts aus."

Während es also so aussieht, als ob Bloober Team auf absehbare Zeit aus eigenem Antrieb weiterarbeiten wird, besteht die Möglichkeit, dass es schließlich von einem größeren Hai übernommen wird.