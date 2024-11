Erweiterungen, DLCs und sogar Spielsaisons könnten bei den Game Awards in diesem Jahr groß abräumen

HQ

Obwohl die Game Awards oft als die größte Gaming-Preisverleihung angesehen werden, sind sie nicht ohne Kontroversen. Jetzt können wir der Liste ein neues hinzufügen, da es eine offizielle Bestätigung gibt, dass Erweiterungspakete und mehr nominiert werden können.

Auf der FAQ-Seite der Website (die jetzt durch eine Coming Soon-Seite ersetzt wurde, also danke an Wario64 für den Screenshot) lesen wir, dass "Erweiterungspakete, neue Spielsaisons, DLCs, Remakes und Remasters in allen Kategorien berechtigt sind". Viele Leute glauben, dass diese Änderung skizziert wurde, so dass wir den DLC Shadow of the Erdtree von Elden Ring unter den Nominierten sehen werden. aber es lohnt sich, sich daran zu erinnern, dass Phantom Liberty letztes Jahr für mehrere Preise nominiert wurde, es ist also nicht so, dass dies etwas Brandneues wäre.

Die Unterstützung für umfangreiche Remakes scheint nicht allzu umstritten zu sein, aber die Leute im Internet sind vor allem sauer auf die Aufnahme von zusätzlichen Inhalten, die für jede Auszeichnung in Frage kommen. In Wirklichkeit scheint es viel sicherer zu sein, DLCs, Erweiterungen und Remasters nur ihre eigenen Kategorien zu geben, aber The Game Awards waren nie wirklich einer für die logische Lösung.