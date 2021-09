Erweiterung Legend of the Kestrel Lancers schrottet morgen Mechwarrior 5: Mercenaries

HQ

Update, 22. September 2021, 17:55 Uhr:

Unser Pressepartner teilt uns gerade mit, dass der Preis der Erweiterung vermutlich bei 20 Euro liegen wird. Diese Information haben wir in den Text eingebunden.

Aktualisierte Meldung:

In wenigen Stunden erscheint ein neues Mechwarrior-5-Add-On namens „Legend of the Kestrel Lancers". Ab dem 23. September wird das kostenpflichtige DLC (Preis vermutlich 20 Euro) auf allen unterstützten Plattformen (Xbox, Playstation und PC) verfügbar sein und das Actionspiel mit neuen Inhalten füttern.

Thematisch beschäftigen wir uns diesmal mit verschiedenen Szenarien und Gefechten, die in den „Vierten Erbfolgekrieg" eingebunden sind. In einigen der insgesamt 14 Missionen werden die Spieler zum Teil einer größeren Tech-Crew, die in gewaltigen Megastädten, in wilden Dschungel-Umgebungen und in kristallenen Turmalin-Wüsten andere Roboter zerschrotten. 20 neue Mech-Einheiten warten darauf, von euch in die Schlacht geführt zu werden.

Neben der kostenpflichtigen Erweiterung haben Piranha Games zwei Neuerungen für das Basisspiel entwickelt, auf die ab morgen alle Besitzer von Mechwarrior 5: Mercenaries zugreifen können. Zum einen führen die gewaltigen Kampfmaschinen neuerdings Nahkampfangriffe aus, was sie auf kurze Distanz extrem gefährlich werden lässt. Zum anderen dürft ihr neuerdings zwischen euren verfügbaren Mechs wechseln, da die KI die Kontrolle über einen Mech übernehmen kann, wenn ihr diesen nicht aktiv steuert. Ab November können sich Konsolenspieler übrigens auch eine physische Ausgabe von Mechwarrior 5: Mercenaries kaufen.