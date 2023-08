Erweiterter Trailer zeigt das übernatürliche Gameplay von Banishers: Ghosts of New Eden

HQ

Im Rahmen eines Showcase, der zwei der größten Titel von Focus Entertainment gewidmet ist, die in Zukunft erscheinen werden, haben wir nun einen erweiterten Einblick in das Gameplay von Banishers: Ghosts of New Eden erhalten. Das übernatürliche Action-Adventure, das in seinem Design God of War ähnelt, wird am 7. November 2023 für PC und Current-Gen-Konsolen erscheinen, und in diesem Sinne unterstreicht diese neue Partie Gameplay genau, warum Sie sich auf das kommende Projekt freuen möchten.

In dem langen Trailer sehen wir, wie die beiden Protagonisten Red mac Raith und Antea Duarte New Eden erreichen und Raiths mächtiges Arsenal und Antea's spektrale Fähigkeiten einsetzen wollen, um übernatürliche Bedrohungen aus der umliegenden Wildnis zu entfernen. Schaut euch das Gameplay unten an.

Darüber hinaus wurde eine Collector's Edition des Spiels enthüllt, die als Visuel Red Echoes-Edition bekannt ist und eine Kopie des Spiels, ein 80-seitiges Buch und ein Tintenschreibset enthält, zusätzlich zu einigen zusätzlichen Goodies wie einem Steelbook und einigen DLCs im Spiel, um das Aussehen von Red zu verändern.

Werdet ihr Banishers: Ghosts of New Eden spielen, wenn es im November erscheint?