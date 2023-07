Erweitern Sie Ihren Speicherplatz mit der MicroSDXC von SanDisk

HQ

Da wir uns dem Ende der Switch-Ära nähern, gab es zweifellos schon viele Gelegenheiten, bei denen Ihnen der Speicherplatz auf der Konsole ausgegangen ist. Und mit einer Menge aufregender Mario-Titel sowie einer Detective Pikachu-Fortsetzung und einer neuen WarioWare, die alle später in diesem Jahr debütieren, wird der Speicherplatz zweifellos weiterhin ein Problem für Switch-Benutzer sein. Aber wir haben eine Lösung.

In der neuesten Folge von Quick Look haben wir die MicroSDXC-Karte von SanDisk in die Hände bekommen, insbesondere die 1-TB-Version, die mit einem The Legend of Zelda-Symbol versehen ist, da es sich um ein offizielles Nintendo-Produkt Switch handelt.

Auch wenn es selbsterklärend erscheinen mag, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dies das richtige Produkt für Sie ist, sehen Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten an, um ein paar Gedanken und Meinungen zu erhalten.