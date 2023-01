Erweitern Sie Ihren Mac mit dem neuesten Monitor von BenQ

HQ

Die Produktfamilie von Apple verfügt über die vielleicht umfassendste Synergie-Suite im gesamten Technologiebereich. In der Lage zu sein, Daten zwischen Mac, MacBook, iPhone und iPad zu wechseln und zu übertragen und dann Ihre AirPods usw. problemlos auf einer ganzen Gerätefamilie anzuschließen, ist alles sehr nützlich - bis Sie etwas außerhalb der Reichweite von Apple einführen. Normalerweise zumindest.

Weil BenQ den PD3420Q-Monitor entwickelt hat, und dieses System verfügt über eine praktische Funktion, mit der Sie die Anzeige von Mac-Produkten über ein USB-C-Kabel erweitern können, zusätzlich zur Möglichkeit, andere Apple-Produkte gleichzeitig aufzuladen. Unnötig zu sagen, wenn Sie ein Apple-Fan sind, aber keine obszönen Geldbeträge auf einem Mac-Desktop blasen möchten, könnte dies die Lösung für Sie sein.

Sehen Sie sich den Monitor in unserer neuesten Episode von Quick Look unten in Aktion an.