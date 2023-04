Erweitern Sie Ihre Vision mit der Tri-Screen-Option von Monduo für MacBooks

HQ

Es ist nicht immer die einfachste oder bequemste Sache, Ihre verfügbaren Anzeigeoptionen zu erweitern, wenn Sie einen Laptop oder ein MacBook verwenden, aber zum Glück gibt es geniale Möglichkeiten, genau das zu tun. Monduo ist ein Unternehmen, das eine Möglichkeit gefunden hat, Ihre Anzeigeoptionen zu verdreifachen, ohne geeignete externe Monitore zu benötigen, und das Produkt, das sie dafür entwickelt haben, heißt Monduo 16 Pro Duo Display.

Dieses Gadget wird an der Rückseite eines MacBook befestigt und kann dann verwendet werden, um Ihrem Laptop zwei weitere 144-Hz-Displays hinzuzufügen, wodurch Ihre Anzeigekapazität effektiv verdreifacht wird. Jeder Bildschirm hat außerdem eine 2K-Auflösung mit 100 % DCI-P3-Farbraum und arbeitet mit einer Spitzenhelligkeit von 500 Nits.

Um zu sehen, ob dies eine Display-Lösung für Sie ist, sehen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus einige Fakten und Gedanken über das Gerät teilt.