Erweitern Sie Ihre Lego-Stadt mit dieser schönen und malerischen Einkaufsstraße

Während viele moderne Lego-Sets Teile der breiteren Popkultur nachahmen sollen, gibt es dennoch viele Sets, die die traditionelleren und nicht-IP-basierten Teile des Lego-Universums widerspiegeln. Zu diesem Zweck wurde ein neues Set vorgestellt, wenn Sie ein Lego-Stadtplaner sind und gerne Ihre urbane Metropole mit neuen Gebäuden erweitern.

Konkret sprechen wir vom Icons Shopping Street -Set, das ein wirklich wunderschönes, idyllisches urbanes Diorama ist, das einige Geschäfte und einen geschäftigen Platz zeigt, auf dem Minifiguren herumlaufen und ihre Stecker für interessante Gegenstände ausgeben.

Da es kein Markenprodukt ist, bekommt man mit diesem Set ein ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis, denn es kostet £229,99/€249,99 und bietet bis zu 3.456 Lego-Steine zum Bauen. Das kommt auf eine Vielzahl von Minifiguren hinzu und hat dabei ein modulares Design, das sich problemlos mit ähnlichen urbanen Sets verbinden lässt.

Zum Vergleich: Das Star Wars Jango Fetts Firespray-Klasse-Raumschiff kostet etwa 30 Pfund mehr und enthält weniger als 3.000 Lego-Steine, außerdem gibt es nur ein paar Minifiguren.

Der offizielle Starttermin für das Set ist der 4. Januar, aber Lego Insiders kann es ab dem 1. Januar kaufen.

