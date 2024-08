Erweitern Sie Ihr Setup um eine Next-Gen-Beleuchtung mit dem Light Strip Pro von Elgato

HQ

Wenn Sie Ihre Arbeit oder Ihr Spiel-Setup durch die Verwendung fortschrittlicher Beleuchtung verbessern möchten und nach einer Lösung gesucht haben, die Sie mit Ihrem Computer, Mobilgerät oder sogar Ihrem Stream Deck bedienen können, dann hat der Schöpfer des letzteren Produkts möglicherweise eine Lösung für Sie.

Elgato hat ein Lichtstreifenprodukt namens Light Strip Pro entwickelt, wobei es sich um eine Sammlung von LEDs auf einem Streifen handelt, bei dem jede LED individuell anpassbar und kompatibel mit Windows, Mac, iPhone, Android oder Stream Deck ist.

Um zu sehen, was dieses Gerät zu einem Konkurrenten für Produkte von Philips Hue oder Nanoleaf macht, sehen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken über das Gadget teilt.