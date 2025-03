Erwecken Sie Ihre Bankai ab heute mit Bleach: Rebirth of Souls

HQ

Bandai Namco hat die Veröffentlichung des neuen Spiels der Bleach-Franchise, Rebirth of Souls, angekündigt. Dies ist ein Actionspiel, in dem die Spieler ikonische Schlachten aus dem Anime nacherleben und eine originelle Geschichte erleben, die von Tite Kubo erschaffen wurde. Die Veröffentlichung ist ab sofort in den Editionen Standard, Digital Deluxe und Digital Ultimate für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Sie können die offizielle Website hier besuchen.

Ihr könnt euch auch den Launch-Trailer von Bleach Rebirth of Souls am Ende dieses Artikels ansehen.

Die Spieler können sich an Kämpfen beteiligen und ihre Lieblingscharaktere aus der Serie steuern, während sie die ursprüngliche Bleach-Geschichte erneut erleben und in einer Vielzahl von Spielmodi in das Anime-Universum eintauchen. Vom Story-Modus, der die Abenteuer von Ichigo Kurosaki von einem einfachen Highschool-Schüler bis zur Spitze der Soul Society in der Welt von Bleach verfolgt und seine aufregendsten Kämpfe noch einmal durchlebt, bis hin zum freien Spiel und dem Versus-Modus: mit Multiplayer-Kämpfen online, lokal mit Freunden oder offline gegen die CPU. Darüber hinaus gibt es einen weiteren Modus, den Secret Stories Mode: mit noch nie zuvor gesehenen Inhalten über die Charaktere der Serie, die Schlüsselmomente enthüllen, die ihre Persönlichkeiten geformt haben.

Mit über 30 spielbaren Charakteren bietet es Kämpfe im Anime-Stil. Das Kampfsystem zielt darauf ab, die Schlachten, die wir kennen, nachzubilden, mit Mechaniken, die für jeden Charakter mit seinen einzigartigen Fähigkeiten entwickelt wurden. Die Spieler werden in der Lage sein, Spezialbewegungen und verheerende Kombos auszuführen und den Kampfgeist zu nutzen, um die Kraft ihres Schwertes zu erwecken und die Bankai zu entfesseln.

Bist du bereit, die Soul Society zu retten?