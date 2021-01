Erwarteter Starttermin für Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 im Oktober 2022

You're watching Werben

Die mit Spannung erwartete Fortsetzung von Spider-Man: Into the Spider-Verse (zu Deutsch: Spider-Man: A New Universe) aus dem Jahr 2018 hat überraschend einen geplanten Starttermin erhalten. Der 7. Oktober 2022 ist zwar noch ein gutes Stück entfernt, doch weil uns der brillante erste Teil sehr gut gefallen hat, wollten wir euch rechtzeitig über die Pläne des Produktionsstudios informieren. Laut Digital Spy wird Kathryn Hahns als Doc Ock mehr Bildschirmpräsenz erhalten, während Shameik Moore und Hailee Steinfeld in ihre Rollen zurückkehren werden.