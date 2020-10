Erwartet übertrieben absurde Minispiele in Yakuza: Like a Dragon

Am 10. November wird Yakuza: Like a Dragon erscheinen und obwohl sich einiges ändern wird (neben der neuen Hauptfigur bekommen wir zum Beispiel ein rundenbasiertes Kampfsystem), werden alte Fans auf einige Konstanten treffen. Der japanische Charme der Serie wird beispielsweise erhalten bleiben, deshalb dürfen wir uns nicht nur auf jede Menge Humor einstellen, sondern auch verrückte Minispiele erwarten. In einem neuen Video bekommen wir einige Eindrücke dieser Nebenbeschäftigungen serviert und dieses Material macht deutlich, dass auch das siebte Yakuza-Rollenspiel genauso absurd und verrückt wird, wie wir es von der Reihe gewohnt sind.

