Erwartet mehrere Enthüllungen auf den Game Awards 2021

Am 10. Dezember um 2 Uhr am Morgen finden die diesjährigen Game Awards statt. Es ist eine Veranstaltung, die sich über die Jahre zwischen einer Preisverleihung, einer Medien-Pressekonferenz und einer Werbeveranstaltung angesiedelt hat. Man darf in der Regel mit aufregenden Neuigkeiten rechnen, üblicherweise werden sogar ein paar neue Spiele angekündigt. Dank eines Interviews mit dem Gründer und Produzenten der Game Awards, Geoff Keighley, wissen wir inzwischen, was uns in der diesjährigen Ausgabe erwartet.

Angeblich soll die Show zwischen 40 und 50 Spiele thematisieren, und mehr als zehn davon sollen bislang noch nicht enthüllt worden sein. Die meisten Projekte sind für 2022 oder 2023 bestimmt und offenbar sind diese Spiele in der Lage zu zeigen, wozu die Playstation 5 und die Xbox Series tatsächlich fähig sind (solche Aussagen muss man nicht allzu ernst nehmen). Diesmal werden auch Themen präsentiert, die keine eigentlichen Spiele sind, bestätigt Keighley. Vermutlich sind damit Serien und Kinofilme gemeint. Unser Wecker ist gestellt, ihr lest die wichtigsten News am nächsten Morgen bei uns.