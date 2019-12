Erwartet keine Fortsetzung zu Thronebreaker: The Witcher Tales

Die meisten Dinge, die CD Projekt Red in letzter Zeit getan hat, waren ein großer Erfolg, besonders dann, wenn sie mit dem Hexer Geralt von Riva zusammenhingen....

Hat CD Projekt Red doch was für Nintendo Switch in Arbeit?

am 19. Februar 2019 um 11:10 NEWS. Von Christian Gaca

Hat CD Projekt Red doch was für Nintendo Switch in Arbeit? Eigentlich hatten die Polen neulich klar gesagt, dass zumindest Thronebreaker: The Witcher Tales nicht für...