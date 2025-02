Erwartet im März weitere Details zu Death Stranding 2

HQ

Zum Zeitpunkt des Schreibens warten wir sehnsüchtig auf einen PlayStation State of Play heute Abend, aber wir sollten unsere Erwartungen an eine Präsentation von Death Stranding 2: On the Beach auf dieser Messe dämpfen, da es scheint, dass Kojima nächsten Monat eine spezielle Podiumsdiskussion für das Spiel abhalten wird.

Laut der offiziellen Ankündigung über Kojima Productions wird ein exklusiver Pop-up-Shop seinen Weg zur SXSW in Austin, Texas, finden, und am 9. März wird ein Panel stattfinden. Wir sind uns nicht sicher, was das spezielle Panel beinhaltet, aber wir gehen davon aus, dass wir noch viel mehr über das Spiel erfahren werden.

Das bedeutet nicht, dass heute Abend kein Trailer eintreffen kann, und vielleicht wird das Gremium vor Ort sein, um weiter darüber zu diskutieren, was wir bei einem State of Play sehen werden und was nicht. Wenn man bedenkt, dass Death Stranding 2: On the Beach eine der größten Veröffentlichungen von Sony in diesem Jahr ist, können wir uns vorstellen, dass Sony es später in irgendeiner Form zeigen möchte, aber vielleicht werden einige große Enthüllungen für dieses spezielle Panel aufgehoben.