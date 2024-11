Erwartet den ersten Superman Trailer Mitte Dezember

HQ

Auch wenn es noch Monate bis zur Veröffentlichung ist, wird der Hype um James Gunns Superman bereits spürbar. Das neue DCU startet nächsten Monat mit Creature Commandos, aber das Live-Action-Debüt kommt mit Superman im nächsten Juli.

Wir haben in letzter Zeit großartige Dinge über den Trailer von Superman von Star Frank Grillo gehört, und es scheint, dass wir uns diesen Trailer bald selbst ansehen können. Collider berichtet, dass der Trailer voraussichtlich Mitte Dezember veröffentlicht wird und neben Disneys Mufasa: Der König der Löwen erscheinen wird.

Collider merkt auch an, dass nichts in Stein gemeißelt ist, also werden wir vielleicht kein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk im Superman -Trailer bekommen. Wir müssen einfach abwarten und sehen.

